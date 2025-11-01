L'Opec+ si prepara a un nuovo piccolo aumento di produzione

L'Opec+ si prepara a un nuovo piccolo aumento della produzione mensile di greggio, il terzo consecutivo, ipotizzato in 130mila barili al giorno. E' quanto rivelano all'Agenzia Bloomberg due delegati che parteciperanno all'incontro on-line previsto per domani. L'obiettivo di Opec+, che raggruppa Algeria, Iraq, Kuwait, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Kazakistan, Oman e Russia, è di raggiungere una produzione giornaliera di 1,66 milioni di barili.

Piuttosto cauta nell'ultima settimana la reazione del mercato, con il petrolio Wti che ha chiuso venerdì sotto quota 61 dollari al barile (+0,68% a 60,98 dollari) e il Brent, il greggio del mare del Nord, sotto quota 65 dollari (+0,62% a 64,77 dollari al barile. I due precedenti aumenti, annunciati in ottobre e in settembre, sono stati entrambi di 137mila barili al giorno.