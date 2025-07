L'Ombudsman Ue indaga su inazione di Bruxelles per ex Ilva

L'Ombudsman europeo - l'organo che indaga sulla cattiva amministrazione delle istituzioni Ue - ha avviato un'indagine sulla Commissione Ue per la presunta inazione nei confronti dell'Italia sul caso ex Ilva, nonostante la procedura d'infrazione aperta nel 2013 per violazioni delle norme Ue sulle emissioni industriali e sull'ambiente. Lo comunica lo stesso Mediatore in una lettera a Ursula von der Leyen. La decisione è arrivata a seguito di una denuncia presentata dall'eurodeputata del M5S Valentina Palmisano. L'Ombudsman chiede a Bruxelles, entro il 30 settembre, un resoconto dettagliato delle misure adottate a partire dall'invio della prima lettera di costituzione in mora a Roma, primo passo dell'iter sanzionatorio.