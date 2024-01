Lombardi cresce in Brasile, bond da 120 milioni

Crescere nel solco dell'avanguardia non solo in materia di sostenibilità ma anche di politiche di genere: è l'obiettivo dell'imprenditore piemontese Alessandro Lombardi, alla guida di Elea Digital, la più grande piattaforma di data center del Brasile, con la nuova emissione di un Sustainability Linked Bond da 120 milioni di dollari, un bond verde ma legato anche al raggiungimento di un target rosa del 40% di presenza femminile al comando dell'azienda. "Elea Digital continua a innovare e si distingue come pioniere nel mercato latinoamericano nella costruzione di infrastrutture responsabili, immaginando un futuro verde e digitale", afferma il 'mister big data' italiano. "Per raggiungere questo obiettivo, abbiamo deciso che non è sufficiente avere un'elevata presenza femminile in azienda ma garantire che le nostre donne ricoprano posizioni di leadership. Questo ci renderà più competitivi, avanzati e in sintonia con un futuro sostenibile", commenta Lombardi. L'emissione è guidata da Bradesco BBI, con UBS/BB, BTG Pactual e Banco ABC in qualità di coordinatori, e quattro istituti finanziari del Paese hanno già espresso interesse a finanziare Elea Digital. Fondata nel 2018, Elea Digital gestisce sette data center in cinque stati del Brasile. "Da Porto Alegre a Brasilia, passando per Curitiba, Rio de Janeiro e San Paolo, puntiamo a investire miliardi nella rigenerazione e trasformazione dell'infrastruttura digitale per una società sostenibile e digitalizzata", conclude Lombardi.