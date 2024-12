Locazioni brevi: impatto di 7,9 miliardi sull'economia italiana, dati Confedilizia-Nomisma

Le locazioni brevi generano un impatto economico sull'economia italiana di 7,9 miliardi di euro. E' quanto sottolinea Confedilizia riportando i dati di uno studio di Nomisma: il fatturato annuo diretto dei proprietari e dei servizi che gravitano intorno agli appartamenti locati ammonta a 3,8 miliardi, ma a questi vanno sommati un miliardo di impatto indiretto, composto, per esempio, dai fornitori dei prodotti per la pulizia degli alloggi, e 3,1 miliardi di indotto generati dall'aumento della domanda prodotto dai redditi incamerati dai proprietari oppure dalla spesa sul territorio dei turisti aggiuntivi attirati dalle locazioni brevi.

I benefici per l'economia "vengono raggiunti in realtà attraverso un utilizzo molto limitato del patrimonio immobiliare del Paese", sottolinea l'associazione evidenziando che secondo Nomisma ad essere interessato da locazioni brevi è solo l'1,3% di tutti gli appartamenti esistenti. "Se poi consideriamo solo quegli immobili che sono utilizzati esclusivamente per locazioni brevi e che vengono destinati all'alloggio turistico per più di 120 notti all'anno, si scende a una frazione minuscola, solo lo 0,11% delle case", fa notare ancora Confedilizia.

Le percentuali salgono nelle grandi città, "ma non si raggiungono, come molti potrebbero pensare, cifre altissime: il dato più elevato è quello del centro storico di Firenze, dove gli appartamenti dedicati solo alle locazioni brevi sono il 6,1% del totale, mentre si scende al 4,5% nel centro di Roma e al 3,5% in quello di Venezia". "Nessuna invasione", dunque, nonostante l'idea venga "spesso utilizzata da alcuni amministratori locali per varare o proporre leggi punitive verso i proprietari che mettono sul mercato delle locazioni brevi il proprio immobile", commenta Confedilizia.

Anzi, più valore aggiunto significa anche più occupazione, con lavoratori part time, stagionali, occasionali o a tempo pieno, che hanno guadagnato un reddito grazie alle locazioni brevi. Nel 2023 le ore lavorate corrispondono a 54.246 posti a tempo pieno.