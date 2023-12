Lobbisti delle fonti fossili in numero record a Cop 28

Quest'anno, rispetto all'anno scorso, la presenza di lobbisti legati ai produttori di combustibili fossili alla 28/a Conferenza delle parti sui cambiamenti climatici (Cop28) in corso a Dubai è quadruplicata ed è comunque un numero record. Lo ha calcolato Kick Big Polluters Out, una coalizione di oltre 450 organizzazioni in tutto il mondo che chiede la fine dell'influenza delle aziende produttrici di combustibili fossili nella politica climatica, indicando che almeno 2.456 lobbisti dei combustibili fossili (carbone, petrolio e gas) hanno avuto accesso alla Cop28. In un anno in cui le temperature globali e le emissioni di gas serra hanno infranto i record, c'è stata un'esplosione di lobbisti dei combustibili fossili che si sono diretti ai colloqui delle Nazioni Unite, con un numero di accessi quasi quattro volte superiore a quello concesso l'anno scorso. Questo aumento, secondo la coalizione, coincide con una Cop in cui i combustibili fossili e la loro progressiva eliminazione rappresentano un punto focale. Aumenta, inoltre, la richiesta da parte dei paesi del Sud del mondo, dei funzionari pubblici, dei collegi elettorali delle Nazioni Unite e della società civile in generale di espellere gli inquinatori dai colloqui. Kbpo ha calcolato che 3.081 persone sono state portate dal Brasile (che dovrebbe ospitare la Cop30) e dagli Emirati Arabi Uniti, che come ospite della Cop28 ne hanno portati 4.409. "Ci sono molti più lobbisti dei combustibili fossili a cui è stato consentito l'accesso alla Cop28 rispetto a quasi tutte le delegazioni nazionali", ha concluso Kbpo.