Lo spread tra Italia e Francia si stringe a 5,5 punti base

Scende per la prima volta sotto i 5 punti base e chiude a 5,5, il differenziale tra Btp italiani e Obbligazioni di stato decennali francesi (Oat). Il rendimento annuo è molto simile, 3,57% quello italiano e 3,51% quello francese. Si allarga a 87,3 lo spread tra i Btp e i Bund (rendimento annuo del titolo tedesco al 2,69%) mentre quello tra Parigi e Berlino è ora di 81,8 punti, segno della preoccupazione degli investitori per le prospettive politiche e le finanze travagliate del Paese.