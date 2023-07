Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in rialzo a 161,7 punti

Apertura in rialzo per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedesci a 161,7 punti, contro i 160 registrati venerdì scorso in chiusura di seduta. in crescita di 2,2 punti base il rendimento annuo dei titoli italiani al 4,07%. Invariato al 2,461% il rendimento tedesco mentre quello spagnolo, all'indomani del voto, sale di 0,2 punti al 3,461%