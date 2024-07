Lo spread tra Btp e Bund chiude poco mosso a 136 punti, rispetto ai 135 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano sale di cinque punti base al 3,94% e quello tedesco al 2,57% (+4 punti). In aumento lo spread francese che si attesta a 66 punti, con il rendimento delle Oat (obligations assimilables du trésor) in crescita di 7,8 punti al 3,23 per cento.