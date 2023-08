Lo spread tra Btp e Bund chiude in rialzo a 162 punti, rispetto ai 160 punti della chiusura di ieri. In aumento anche il rendimento del decennale italiano che sale di circa 9 punti base al 4,17%. In deciso rialzo anche i tassi della Germania al 2,55% (+6 punti base), della Spagna al 3,57% (+7 punti) e della Grecia al 3,83% (+10 punti).