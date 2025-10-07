Martedì 7 Ottobre 2025

7 ott 2025
  4. Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 82,7 punti

Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 82,7 punti

Il rendimento annuo italiano cede 0,4 punti al 3,53%

Ha chiuso in rialzo a quota 82,7 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro gli 82 punti segnati in apertura e gli 82,1 punti della chiusura precedente. In calo di 0,4 punti il rendimento annuo italiano al 3,53%, mentre quello tedesco è sceso di 1 punto al 2,71% e quello francese è salito di 0,2 punti al 3,57%, con uno spread sui titoli italiani di 3,3 punti e su quelli tedeschi di 86 punti.

