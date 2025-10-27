Lunedì 27 Ottobre 2025

27 Ottobre 2025

27 ott 2025
Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 77,6 punti base

Sfiora i livelli di agosto, quando era ai minimi dal 2010

Spread tra Btp e Bund tedeschi a 10 anni in ribasso: il differenziale ha concluso la seduta a 77,6 punti base - dopo un minimo in corso di giornata a quota 77,2 - contro i 78,3 'basis point' dell'avvio.

La chiusura è a un livello molto vicino ai 77 punti base netti di metà agosto, quando lo spread ha corretto i minimi dal 2010.

Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,39%, inferiore a quello dei titoli di Stato omologhi della Francia, che hanno concluso la prima seduta della settimana a un tasso del 3,41%.

