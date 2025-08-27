Lo spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 83,2 punti

Apertura in ribasso a 83,2 punti per il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro gli 83,3 punti segnati in chiusura nella vigilia e gli 84,6 punti dell'apertura precedente. In calo di 0,3 punti al 3,55% il rendimento annuo italiano contro il rialzo di 0,1 punti di quello tedesco al 2,72%. Si mantiene sotto i 6 punti lo spread tra Italia e Francia, con il rendimento annuo francese in ribasso di 0,4 punti al 3,49%.