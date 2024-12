Lo spread tra Btp e Bund tedeschi chiude in rialzo a 114,5 punti

Ha chiuso in rialzo a 114,5 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, contro i 108 punti segnati in apertura e i 106 della chiusura precedente. In crescita di 15,9 punti sopra al 3,34% il rendimento italiano e di 7,8 punti al 2,2% quello tedesco. Una serie di rialzi avvenuta nel giorno in cui la Bce ha tagliato i tassi di 25 punti base, deludendo le attese di chi sperava in un ribasso di mezzo punto.