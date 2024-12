Lo spread Btp-Bund tocca i minimi da novembre 2021

Nuovo minimo per lo spread tra Btp-Bund. Il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e quelli tedeschi si è portato ai minimi da novembre 2021, toccando nel corso di seduta i 116,4 punti base, in calo di 2,5 punti base. Il rendimento dei titoli italiani è invece in rialzo di 2,8 punti base, al 3,27% mentre sul mercato le scommesse di un taglio di più di 25 punti base da parte della Bce, la prossima settimana, perdono ulteriormente quota, con le scommesse sul mercato monetario che indicano 26 punti base di riduzione dei tassi, contro i 27 di ieri e i 30 della scorsa settimana.