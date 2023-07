Lo spread Btp-Bund scende a 166 punti base

Lo spread tra Btp e Bund chiude la giornata in calo di 3 punti base a quota 166, in una giornata di sole per il mercato dei bond, i cui rendimenti sono scesi in scia ai segnali di frenata dell'inflazione e alle speranze di una rapida fine delle politiche monetarie restrittive delle banche centrali. Il rendimento del Btp decennale ha registrato il calo più consistente tra i titoli di stato dell'Eurozona, scendendo di 12 punti base al 4,13%.