Lo spread Btp-Bund sale a 168 punti, corrono i rendimenti

Sale lo spread tra Btp e Bund in una seduta negativa per i titoli di Stato dell'Eurozona. Il differenziale di rendimento tra i titoli italiani e tedeschi ha chiuso in rialzo di 3 punti base, a quota 168. S'impennano di 11,8 punti base i rendimenti dei Btp decennali, maglia nera in Europa, saliti al 4,228%.