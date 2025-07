Avvio invariato per lo spread tra Btp e Bund tedesco nel giorno in cui la Bce si riunisce per decidere sui tassi, con il mercato che si attende una pausa alla lunga scia di tagli. Il differenziale di rendimento dei due decennali si mantiene a quota 82 punti base, mentre crescono i rendimenti nell'Eurozona: quelli del Btp salgono di 3,8 punti base, al 3,496%.