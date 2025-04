Lo spread Btp-Bund è poco mosso a fine seduta e termina a 118,9 punti base dai 118,3 punti della chiusura di mercoledì. Il rendimento del decennale italiano è sceso al 3,69% dal 3,71 per cento. In giornata il Tesoro ha collocato un Btp a 7 e uno con scadenza 10 anni per complessivi 11 miliardi registrando una domanda per oltre 100 miliardi di euro.