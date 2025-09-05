Lo spread Btp-Bund chiude in calo a 84 punti base

Chiusura in calo per lo spread tra Btp e Bund tedesco. Il differenziale di rendimento tra i titoli decennali italiani e tedeschi è sceso di un punto base, a quota 84. In deciso calo i rendimenti, dopo che i dati deludenti sul mercato del lavoro americano hanno convinto il mercato sul taglio dei tassi a settembre da parte della Fed: quelli del Btp sono scesi di oltre 6 punti base, con il rendimento del decennale al 3,501%.