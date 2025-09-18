Lo spread Btp-Bund chiude in rialzo a 80 punti base

Chiusura in leggero rialzo per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale di rendimento tra i due titoli decennali si è ampliato di circa un punto base, a un passo da quota 80. In rialzo i rendimenti di tutti i bond sovrani dopo che le richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa sono state inferiori alle attese, dando un messaggio di solidità del mercato del lavoro che frena le aspettative di nuovi tagli dei tassi. I rendimenti dei Btp sono saliti di 5,9 punti base, al 3,52%.