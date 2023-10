Lo spread Btp-Bund apre stabile, rendimento sotto il 4,7%

Lo spread tra Btp e Bund avvia la seduta poco mosso a 190 punti base mentre scendono di qualche punto base i rendimenti dell'Eurozona, in attesa del dato sull'inflazione dell'area, previsto in frenata ad ottobre al 3,1%. Quello del Btp torna sotto il 4,7%, in calo di cinque punti base al 4,67%.