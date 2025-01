Avvio di seduta stabile per lo spread tra Btp e Bund tedesco, con il differenziale di rendimento tra i titoli di Stato italiani e tedeschi che si mantiene a 107 punti base. In flessione invece di tre punti i rendimenti dei bond italiani decennali, che scendono al 3,627% nel giorno in cui la Bce dovrebbe tagliare i tassi di altri 25 punti base.