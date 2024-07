Avvio in calo per lo spread Btp-Bund che alle prime battute segna 141 punti base dai 145 della chiusura di martedì. Il rendimento del titolo italiano è in leggera flessione al 4,03% (dal 4,05%). Il differenziale fra il decennale francese Oat e il Bund tedesco oscilla invece intorno a 67,6 punti base con un rendimento del bond transalpino pari al 3,3%.