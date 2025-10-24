Liverani (Ania), 'contributo in manovra sia proporzionato'

Sul contributo chiesto alle assicurazioni nella manovra "non ci tiriamo certamente indietro, purché la richiesta sia proporzionata, equa e ragionevole". Lo ha affermato il presidente dell'Ania, Giovanni Liverani, aprendo i lavori del convegno "The saving and investments union".

Per Liverani occorre "valorizzare l'assicurazione" in quanto "strumento potentissimo capace di spianare la strada a soluzioni strutturali e di lungo periodo per temi di grande interesse collettivo come, ad esempio, l'unione del risparmio e degli investimenti". Liverani ha chiesto quindi di "usare questo strumento, anziché attingere da questo".