Aprire le porte all'innovazione

Aprire le porte all'innovazione
24 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Liverani (Ania), 'contributo in manovra sia proporzionato'

'Assicurazioni non si tirano indietro, ma la richiesta sia equa'

'Assicurazioni non si tirano indietro, ma la richiesta sia equa'

'Assicurazioni non si tirano indietro, ma la richiesta sia equa'

Sul contributo chiesto alle assicurazioni nella manovra "non ci tiriamo certamente indietro, purché la richiesta sia proporzionata, equa e ragionevole". Lo ha affermato il presidente dell'Ania, Giovanni Liverani, aprendo i lavori del convegno "The saving and investments union".

Per Liverani occorre "valorizzare l'assicurazione" in quanto "strumento potentissimo capace di spianare la strada a soluzioni strutturali e di lungo periodo per temi di grande interesse collettivo come, ad esempio, l'unione del risparmio e degli investimenti". Liverani ha chiesto quindi di "usare questo strumento, anziché attingere da questo".

