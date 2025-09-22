Lunedì 22 Settembre 2025

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Liuc entra in Fondazione U4I

L'Università Liuc aderisce a Fondazione U4I - University for Innovation, fondata nel 2017 per valorizzare la ricerca scientifica universitaria favorendo il trasferimento tecnologico verso il territorio ed il mercato.

L'aggregazione è stata approvata all'unanimità dall'assemblea della Fondazione, rappresentata dall'Università degli Studi di Bergamo, dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca e dall'Università degli Studi di Pavia.

Giovanna Dossena, presidente del consiglio di gestione di Fondazione U4I, e il nuovo Rettore di Università LIUC Anna Gervasoni, hanno insieme guidato il processo di adesione sottolineando il valore strategico dell'operazione nel rafforzare l'ecosistema degli Enti di trasferimento tecnologico della Regione Lombardia: "l'ingresso di Università LIUC consentirà alla Fondazione di ampliare ulteriormente le proprie competenze multidisciplinari in ambiti chiave e il proprio raggio di attività su uno dei territori a maggior densità imprenditoriale del Paese, quello di Castellanza e dell'area varesina" sottolinea una nota.

