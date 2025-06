Litorale italiano: il 95,7% delle coste monitorate ha qualità eccellente

In Italia 5100 chilometri di litorale, pari al 95,7% della costa monitorata, ha mare in classe di 'qualità eccellente'. Altri 152 chilometri - il 2,8% del totale - sono in qualità 'buona', mentre solo 31 chilometri (0,6%) rientrano nella classe 'sufficiente' e 35 chilometri (0,7%) in quella 'scarsa'. Sono i dati 2025 emersi dal monitoraggio condotto ogni anno dal Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNpa), composto dall'Ispra e dalle Arpa/Appa, sulle acque di balneazione. E' esclusa la Sicilia dove il monitoraggio è svolto dal sistema sanitario regionale.

Nell'ultimo quadriennio, la stragrande maggioranza delle acque di balneazione costiere italiane raggiunge il livello più alto previsto dal sistema di classificazione europeo. Le percentuali più elevate di costa 'eccellente' si trovano in Puglia (99,7%), Friuli-Venezia Giulia (99,6%), Sardegna (98,7%). In termini assoluti, le regioni con più chilometri di costa di qualità 'eccellente' sono Sardegna (1.391 km), Puglia (880), Calabria (621).

Ottimi risultati anche per laghi e fiumi balneabili presenti in 11 regioni/province autonome italiane (per un totale di 675 chilometri): in classe "eccellente" il 90% (pari a 607 km), "buona" il 3,7% (25 km), sufficiente lo 0,7% (5 km), scarsa 0,5% (3 km).

Nel corso della stagione balneare 2024 (da aprile a settembre), i tecnici del Snpa hanno prelevato oltre 22mila campioni di acqua di mare e circa 2.000 campioni di acque di fiumi e laghi, per un totale di più di 24mila campioni. I punti in cui il Snpa svolge il monitoraggio sono 4.028 in mare e 371 in laghi e fiumi.