L'Italia si candida hub europeo per la ricerca quantistica

Le tecnologie quantistiche sono al centro di un piano nazionale che mira a consolidare l'Italia come protagonista e si candida come "hub europeo per la ricerca e lo sviluppo quantistico". E' un lavoro interministeriale che vede coinvolti il Dipartimento per la trasformazione digitale, Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero della Difesa e l'Agenzia per la Cybersicurezza nazionale.

Gli obiettivi sono quattro: rafforzare la ricerca scientifica e le infrastrutture quantistiche valorizzando le eccellenze italiane e promuovendo sinergie tra università, centri di ricerca e istituti con il sostegno dei finanziamenti pubblici; accelerare la transizione industriale sostenendo startup, PMI e filiere strategiche con investimenti in data center, supercalcolo e tecnologie abilitanti; garantire la formazione di nuove competenze; tutelare la sicurezza nazionale attraverso la migrazione alle crittografie postquantum e l'uso di sistemi quantistici per la protezione dei dati strategici, in linea con le raccomandazioni europee e il supporto dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Il gruppo di lavoro interministeriale garantirà continuità, trasparenza e responsabilità nell'attuazione della Strategia. "Si prevede un impatto concreto in termini di crescita economica, occupazione qualificata, attrazione di talenti e capitali, nonché un rafforzamento della resilienza nazionale di fronte alle sfide di cybersicurezza e sovranità digitale" sottolinea una nota del Dipartimento digitale.