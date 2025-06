L'Italia è il secondo mercato globale per Bimby e Folletto

Il gruppo tedesco dei piccoli elettrodomestici Vorwerk, titolare dei marchi Bimby e Folletto, ha chiuso il 2024 in Italia in Italia con un fatturato di 577 milioni di euro. Il mercato italiano, in cui l'azienda opera dal 1938 con gli aspirapolvere Folletto e dal 1978 con i robot da cucina Bimby, è il secondo al mondo dopo quello tedesco, con una struttura articolata in 50 Vorwerk Point e 320 centri di sssistenza autorizzati. Vorwerk Italia combina la vendita diretta tradizionale con il negozio online, e opera con una una rete di 2.800 agenti Folletto, che nel 2024 hanno raggiunto oltre un milione di famiglie italiane, e 18mila incaricati Bimby attivi, che hanno realizzato più di 240mila dimostrazioni e appuntamenti post-vendita presso i clienti.

Nel mondo il gruppo Vorwerk ha chiuso il 2024 con un fatturato complessivo di 3,2 miliardi di euro, di cui 1,7 nel segmento 'cucina' e 777 milioni nel segmento 'pulizia'. A questi si aggiungono i 643 milioni di Akf Bank, attiva solo in Germania.