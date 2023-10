Listini Usa in calo, Milano +0,05%, Europa contrastata

Le Borse europee si sono mosse intorno alla parità, mentre gli indici statunitensi hanno chiuso in rosso nella prima seduta della settimana, caratterizzata dai tassi della Bce e dal Pil Usa. Milano e Parigi hanno guadagnato lo 0,05%, mentre Madrid ha perso l'0,9%, Francoforte l'0,68% e Londra l'0,55%. Sullo sfondo, le tensioni internazionali, con la guerra tra Israele e Hamas e quella tra Russia e Ucraina in corso da 20 mesi. Il clima di incertezza ha surriscaldato il mercato dei titoli di stato, con il differenziale tra Btp e Bund tedeschi che è salito a 201,1 punti, con i rendimenti in crescita di 1,8 punti al 4,94% in Italia e di 3,4 punti al 2,92% in Germania. L'euro è salito a 1,06 dollari, la sterlina è rimasta stabile a 1,21 dollari, il rublo è aumentato a 94,76 sul dollaro e 100,51 sull'euro. L'oro ha registrato un aumento dello 0,1% a 1.979,35 dollari l'oncia, mentre il greggio ha perso lo 0,4% a 87,72 dollari al barile e il gas naturale è sceso del 2,41% a 49,88 euro al MWh. Il comparto dell'energia ha visto Bp perdere l'1,9%, Repsol l'1,31%, Eni guadagnare lo 0,26% e TotalEnergies lo 0,05%. Gli automobilistici Mercedes e Volkswagen hanno perso rispettivamente l'1,44% e l'1,88%, in vista della trimestrale diffusa da Renault il 19 ottobre. Pirelli ha perso il 4,82%, dopo il taglio della raccomandazione a 'neutral' da parte di Intermonte. Nel campo bancario, Bper ha guadagnato il 2,32%. Banco Bpm, Unicredit e Mediobanca hanno mantenuto i loro valori, mentre Sabadell, Mps, NatWest e Santander hanno perso rispettivamente il 2,69%, l'1,7%, l'1,64% e lo 0,94%. Intesa è rimasta pressoché invariata (-0,04%), mentre Nexi ha perso il 4,41%, penalizzata dal taglio della raccomandazione a 'hold' da parte di Deutsche Bank. Tim, infine, si prepara a riunire il Cda per esaminare l'offerta di Kkr (-2,88%).