Listini europei in calo, Trump vede opportunità per investitori

Prosegue la discesa per il precipizio dei listini europei mentre riducono il calo i futures sugli indici americani (sul Dow Jones -2,3% e sullo S&P -2,2%) dopo che Trump, al risveglio degli investitori d'Oltreoceano, scrive su Truth: "Questo è un grande momento per arricchirsi, per arricchirsi più che mai".

Londra prosegue in calo del 3,7%, Parigi del 3,7%, Francoforte del 3,9%, Madrid del 4,5%, Zurigo del 4,4% e Milano del 5,8 per cento. L'escalation, con la risposta della Cina ai dazi imposti da Trump ha innescato la 'tempesta perfetta' o "uno schiaffo in faccia - come commenta un analista - sono i titoli e gli indici più performanti a scendere di più, come le banche, perché è lì che gli investitori possono prendere i loro profitti. Ma permettetemi di essere chiaro e di dirlo con convinzione: per gli investitori di lungo termine, questo crollo crea molte opportunità di acquisto".

Un crollo eccessivo, per i gestori che sanno mantenere il sangue freddo: "È vero che le tariffe avranno conseguenze macroeconomiche, ma il mio punto di vista è che per gli investitori diversificati le obbligazioni stanno svolgendo perfettamente il loro compito di ammortizzare il calo dei titoli azionari".