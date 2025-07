Liquidi nel bagaglio a mano senza limiti, l'Ue verso l'ok

Profumi, creme, alcolici e bottiglie torneranno presto a viaggiare liberamente nei bagagli a mano, senza più il vincolo dei 100 millilitri. La Conferenza europea dell'aviazione civile (Ecac) si appresta a dare il via libera all'uso esteso dei nuovi scanner di sicurezza 3D, capaci di rilevare automaticamente sostanze pericolose senza dover separare o rimuovere i liquidi dal bagaglio. Lo riferisce una portavoce della Commissione Ue, confermando alcune anticipazioni di stampa.

La misura - già sperimentata in passato ma sospesa per ulteriori test - entrerà in vigore negli aeroporti dotati della tecnologia approvata. "Spetta ai singoli scali informare i passeggeri", ha precisato la portavoce.