L'Inps pubblica le graduatorie per il bonus psicologo

L'Inps ha pubblicato le graduatorie per l'erogazione del bonus psicologo, la misura che prevede un contributo tra i 500 e i 1.500 euro per sedute di psicoterapia (fino a 50 euro a seduta). Con un messaggio l'Istituto ricorda che la prestazione fornisce un supporto economico alle persone in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica. I beneficiari sono individuati tenendo conto del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) più basso e, a parità del valore Isee dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande arrivate entro il 31 maggio, data limite per la presentazione sono state 400.505. Riusciranno ad avere il bonus tra l'1,67% e il 5% dei richiedenti dato che lo stanziamento è di 10 milioni e l'importo che può essere assegnato va dai 500 ai 1.500 euro. Dalla home page del portale dell'Istituto (www.inps.it) è possibile accedere alla pagina dedicata alla prestazione, digitando nel campo di ricerca testuale le parole "bonus psicologo" e selezionando poi il servizio "Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia - Bonus psicologo". In tale pagina sono disponibili: la scheda informativa della misura, i tutorial per il cittadino e per il professionista aderente all'iniziativa e il link di accesso al servizio ("Utilizza il servizio"). I beneficiari presenti in graduatoria hanno 270 giorni di tempo per usufruire del contributo. L'Inps ricorda, infine, che ha riaperto i termini per la registrazione dei dati di fatturazione a quei professionisti che, avendo confermato le sedute di psicoterapia entro il 26 marzo (per la Basilicata entro il 6 maggio), non avevano corredato le stesse con i dati menzionati entro la scadenza del 21 maggio 2024, indicata dal messaggio 1153/2024. La nuova finestra si aprirà, pertanto, alle ore 9:00 del 15 luglio e si chiuderà alle 18.00 del 31 luglio 2024.