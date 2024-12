L'inflazione Usa al 2,7% a novembre, in linea con le attese

I prezzi al consumo negli Stati Uniti sono saliti a novembre del 2,7%, in linea con le attese degli analisti ma in accelerazione rispetto al +2,6% di settembre. Su base mensile i prezzi sono saliti dello 0,3%, come previsto dal mercato. L'indice core - al netto di alimentari ed energia e quello monitorato dalla Fed - ha segnato un aumento del 3,3% su base annuale e dello 0,3% su base mensile, in linea con le attese.