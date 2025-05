L'inflazione si raffredda a maggio, scende all'1,7%

A maggio 2025, secondo le stime preliminari dell'Istat, l'inflazione scende all'1,7% dall'1,9% di aprile. Il rallentamento risente della marcata decelerazione dei prezzi degli energetici regolamentati (+29,1% da +31,7% di aprile) e dell'accentuarsi della flessione di quelli dei non regolamentati (-4,3% da -3,4%); in decelerazione anche i prezzi degli alimentari non lavorati (+3,7% da +4,2%) e di alcune tipologie di servizi.