L'inflazione risale in Germania, +6,4% a giugno

Il tasso di inflazione in Germania, misurato come variazione su base annua dell'indice dei prezzi al consumo (CPI), si è attestato a +6,4% a giugno 2023. Lo annuncia l'istituto di statistica tedesco. A maggio 2023, il tasso di inflazione è stato pari a +6,1%. "Il tasso di inflazione è quindi leggermente aumentato dopo tre mesi consecutivi di rallentamento", afferma Ruth Brand, presidente dell'Ufficio federale di statistica. Pesa l'alimentare ma "c'è anche un effetto base dovuto alle misure di sgravio del governo federale del 2022 - il biglietto da 9 euro e lo sconto sul carburante - che fa salire l'attuale tasso di inflazione." Destatis riferisce anche che i prezzi al consumo in giugno sono aumentati dello 0,3% rispetto a maggio.