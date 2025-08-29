L'inflazione rallenta ad agosto all'1,6%

Rallenta l'inflazione ad agosto. Secondo le stime preliminari dell'Istat l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra una variazione del +0,1% su base mensile e del +1,6% su agosto 2024, in decelerazione rispetto al +1,7% di luglio.

Il carrello della spesa è più caro ad agosto: i prezzi dei beni alimentari, per la cura della casa e della persona mostrano una dinamica in accelerazione dell'inflazione che passa dal 3,2% al 3,5%. Ad aumentare più che a luglio sono anche i prezzi dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto (da +2,3% a +2,4%).