L'inflazione accelera in Spagna, a gennaio è al 3,4%

L'inflazione in Spagna torna a riscaldarsi al 3,4% a gennaio, con un aumento di tre decimi rispetto al mese precedente, secondo i dati pubblicati oggi dall'Istituto nazionale di statistica (Ine). L'incremento è dovuto all'aumento del prezzo dell'elettricità provocato da quello delle tasse sull'energia, fra le quali l'Iva che dal primo gennaio è passata dal 5% al 10%, segnala l'Ine. In cambio, il prezzo dei carburanti ha continuato in discesa ammortizzando l'aumento dell'inflazione. L'inflazione core, al netto dei prezzi dell'energia e degli alimenti non elaborati, è scesa al 3,6%, il livello più basso negli ultimi due anni. Quanto agli alimenti, i prezzi sono aumentati del 7,4% su base annua.