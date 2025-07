L'inflazione a giugno sale all'1,7%

A giugno 2025, l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, aumenta dello 0,2% su maggio e dell'1,7% rispetto a giugno 2024 (da +1,6% registrato nel mese precedente), confermando la stima preliminare. Lo rileva l'Istat precisando che il lieve rialzo del mese scorso si è verificato soprattutto per effetto dell'accelerazione tendenziale dei prezzi dei Beni alimentari non lavorati (+4,2% da +3,5%).