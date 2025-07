Lindt, vendite semestre in rialzo a 2,35 miliardi di franchi

Il colosso svizzero del cioccolato Lindt & Sprüngli ha chiuso il primo semestre con vendite in crescita dell'11,2% a 2,35 miliardi di franchi svizzeri (2,52 miliardi di euro). In calo da 292,3 a 259,2 milioni di franchi (278,36 milioni di euro) l'utile operativo, mentre l'utile netto è sceso da 218 a 188,9 milioni di franchi (202,87 milioni di euro). Riviste al rialzo le previsioni di crescita per l'intero esercizio tra il 9 e l'11% rispetto al precedente intervallo compreso tra 7 e il 9%.

"Sono orgoglioso di ciò che i nostri team hanno realizzato nella prima metà dell'anno", afferma l'amministratore delegato Adalbert Lechner sottolineando che "innovazioni come il nostro Lindt Dubai Style Chocolate non sono solo nuovi prodotti, rappresentano il modo in cui ci connettiamo con i consumatori e rafforziamo il nostro posizionamento premium".