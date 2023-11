Lindner mette in dubbio l'addio al carbone nel 2030

"Fino a quando non sarà chiaro che l'energia è disponibile e accessibile economicamente, dovremmo smettere coi sogni di un'eliminazione dell'energia elettrica a carbone entro il 2030". Lo ha detto Christian Lindner, ministro tedesco delle Finanze e leader dei liberali Fdp, parlando con il Kölner Stadt-Anzeiger. Nel programma della coalizione di governo Spd - Verdi - Fdp è affermata la volontà di abbandonare il carbone "idealmente" nel 2030. Come riporta Dpa, Lindner ha aggiunto che "per il clima, questa data non è comunque utile, poiché per le regole europee le emissioni di Co2 risparmiate in Germania possono ad esempio essere accumulate in Polonia". Lindner vuole comunque affidarsi di più al gas naturale proveniente dalla Germania e sottolinea che l'espansione delle energie rinnovabili deve essere resa possibile molto più rapidamente.