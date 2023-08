L'indice Pmi manifatturiero in Germania sale sopra le stime

L'indice Pmi del settore manifatturiero in Germania in agosto è cresciuto a 39,1 punti, contro i 38,7 delle previsioni e i 38,8 del mese scorso. Il Pmi del comparto dei servizi tedesco è invece a quota 47,3 rispetto al 51,5 delle stime e al 52,3 segnato in luglio. In Francia trend simile: l'indice Pmi del settore manifatturiero in agosto è salito a 46,4 punti, contro i 45 delle previsioni e i 45,1 del mese scorso, mentre il Pmi del comparto dei servizi è a quota 46,7 rispetto al 47,5 delle stime e al 47,1 di luglio.