L'indice Pmi Europa cresce per il terzo mese consecutivo a 51,1

L'economia in Europa appare in ripresa, l'indice Hcob Pmi Flash Composito della Produzione dell'eurozona, redatto da S&P Global e basato circa sull'85% delle consuete risposte finali dell'indagine, è migliorato ad agosto per il terzo mese consecutivo attentandosi a 51,1 dal 50,9 di luglio. La Germania, maggiore economia dell'area euro, ha riportato ad agosto il terzo mese consecutivo di aumento, grazie alla forte espansione del settore manifatturiero; in Francia l'attività ha quasi raggiunto una stabilizzazione e il resto dell'eurozona ha continuato a registrare incrementi della produzione anche se a tassi di crescita leggermente rallentati rispetto a luglio.

"Le cose stanno migliorando: l'attività economica si è ripresa sia nel settore manifatturiero che in quello dei servizi e, in generale, abbiamo notato una lieve accelerazione della crescita durante gli ultimi tre mesi. Nonostante le avversità provocate dai dazi statunitensi e dalla generale incertezza, le aziende dell'eurozona sembrano farcela abbastanza bene. Il mercato della moneta unica potrebbe avere un ruolo positivo in questo caso poiché, infatti, la maggior parte dei ricavi provenienti dall'export e dal turismo sono generati all'interno dell'Unione Europea" commenta Cyrus de la Rubia, chief economist presso Hamburg Commercial Bank.