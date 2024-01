L'Ilva di Saronno investe nel whisky Made in Italy

Ilva Saronno ha deciso di investire nel settore del whisky italiano, acquisendo una quota del 20% in Albedo, una distilleria artigianale lombarda fondata da Raiload Brewing. Questa partnership è stata realizzata attraverso un aumento di capitale e consentirà di sostenere e accelerare lo sviluppo del progetto Strada Ferrata, il marchio di whisky prodotto da Albedo. Nonostante il primo assaggio sia previsto solo nel 2024, l'entrata di Ilva come nuovo socio garantirà le risorse tecniche, commerciali e finanziarie necessarie per far emergere l'azienda come protagonista nel promettente movimento dei produttori di whisky italiani. Inoltre, Ilva amplia il proprio portafoglio di whisky includendo non solo il whiskey irlandese The Busker e il whiskey americano Sagamore, ma anche il neonato brand italiano. Questa mossa strategica dimostra la fiducia di Ilva nel settore del whisky italiano e il suo impegno nel contribuire alla crescita e all'espansione di questa industria nel nostro paese.