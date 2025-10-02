Giovedì 2 Ottobre 2025

Dare risposte ai moderati

Raffaele Bonanni
Dare risposte ai moderati
Liguori prorogato Commissario straordinario Porto di Trieste
2 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  2. Economia
  3. Ultima ora
Liguori prorogato Commissario straordinario Porto di Trieste

Donato Liguori continuerà ad essere il Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; Pierpaolo Danieli sarà Sub commissario. La proroga è stata decisa dal Ministero dei Trasporti e la relativa comunicazione è giunta oggi. Donato Liguori, referente della direzione generale per i porti e la logistica del Ministero dei Trasporti, era stato nominato il 30 Luglio scorso per due mesi; il suo mandato, infatti, è scaduto il 30 Settembre scorso.

© Riproduzione riservata