Liguori prorogato Commissario straordinario Porto di Trieste

Donato Liguori continuerà ad essere il Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; Pierpaolo Danieli sarà Sub commissario. La proroga è stata decisa dal Ministero dei Trasporti e la relativa comunicazione è giunta oggi. Donato Liguori, referente della direzione generale per i porti e la logistica del Ministero dei Trasporti, era stato nominato il 30 Luglio scorso per due mesi; il suo mandato, infatti, è scaduto il 30 Settembre scorso.