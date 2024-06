L'Ifo alza la stima della crescita tedesca del 2024 allo 0,4%

L'istituto economico tedesco Ifo ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita dell'anno in corso per la Germania, passando dallo 0,2 al 0,4%. Per il 2025 è prevista un'accelerazione della crescita data all'1,5%. "Sta emergendo una nuova speranza - ha commentato il responsabile delle stime, Timo Wollmershaeuser - l'economia tedesca sta lentamente uscendo dalla crisi. La seconda metà del 2024 è significativamente migliore della prima". Allo stesso tempo l'inflazione passa dal 5,9% dell'anno scorso, al 2,2 del 2024, per scendere fino all'1,7% il prossimo anno.