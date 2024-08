L'export di giugno +0,5% sul mese, -6,1% sull'anno

A giugno 2024 si stima una lieve crescita congiunturale per le esportazioni (+0,5%) che però, su base annua, calano del 6,1% in termini monetari e dell'8,6% in volume. Lo rende noto l'Istat. Nel secondo trimestre 2024, rispetto al precedente, l'export è stazionario mentre l'import cresce dell'1,1%. La flessione su base annua riguarda in particolare Germania (-8,7%), Francia (-8,1%), Usa (-5,4%), Svizzera (-7,8%). Tra i settori che più contribuiscono al calo: autoveicoli (-21,5%), articoli in pelle (-15,5%), articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici (-14%), e prodotti petroliferi raffinati (-19,3%).