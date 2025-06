L'Europa investe un miliardo di euro per la conservazione degli oceani

"L'Europa investirà un miliardo di euro in 50 progetti in tutto il mondo" per sostenere la conservazione degli oceani, la scienza e la pesca sostenibile. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, alla conferenza dell'Onu sugli oceani a Nizza. "Vogliamo costruire una forte alleanza globale per l'oceano perché la lotta per la promozione e la protezione dei nostri oceani è una sfida globale", ha evidenziato von der Leyen, citando progetti in Tanzania e Guyana e indicando che "un terzo del miliardo di finanziamenti annunciati oggi è destinato a ricerca e progetti scientifici". Inclusi anche i 40 milioni annunciati stamattina per il programma Global Ocean.