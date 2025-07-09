L'Eurocamera boccia l'iter urgenza sul target clima 2040

Venerdì 10 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
9 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Richiesta da Greens, S e Renew. Ppe vota contro

Il Parlamento europeo riunito in plenaria a Strasburgo ha bocciato con 300 voti a favore, 379 contrari e 8 astenuti la richiesta di ricorso alla procedura d'urgenza per adottare il target climatico al 2040. La richiesta di iter accelerato è stata avanzata dai Socialdemocratici (S&D), Greens e Liberali (Renew) dopo che ieri in commissione Ambiente (Envi) il gruppo di ultradestra dei Patrioti per l'Europa ha ottenuto la responsabilità di nominare il relatore sulla proposta di target climatico 2040. Prima del voto il Ppe ha dichiarato che avrebbe votato contro la richiesta di urgenza e di voler ricorrere alla procedura ordinaria.

