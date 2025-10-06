Lettera Italia-Germania a Ue, su automotive cambiare rotta

"Siamo a un punto di svolta: oggi si apre una nuova fase per l'industria europea. Italia e Germania si presentano unite per chiedere alla Commissione un cambio di rotta sull'automotive, subito. Con responsabilità, pragmatismo e visione". Lo dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, commentando una lettera congiunta inviata dal Mimit e dal ministero dell'Economia tedesco (Bmwk) alla Commissione Ue, a sostegno di una visione condivisa per il futuro dell'industria automobilistica europea. "Con una posizione comune e chiara - prosegue Urso - indichiamo insieme la via per una transizione verde che sia davvero sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, superando le gabbie ideologiche del Green Deal".