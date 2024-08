L'estate del deepfake, fioccano finti consigli finanziari

Finti video delle alte cariche istituzionali che danno consigli su dove e come investire. E' boom del deepfake con filmati facili da realizzare attraverso l'intelligenza artificiale. Molti i tentativi di truffa sul web: dalla possibilità di vincere una carta platino Trenitalia al "prezzo simbolico di 2 euro", passando per le truffe romantiche ai danni di persone magari sole, per lo più anziani fino all'ultima trovata: un ministro o addirittura il capo dello Stato che in un video fornisce consigli finanziari "per guadagnare soldi, molti soldi, una quantità tale che ti cambia la vita e puoi smettere di lavorare". Un fenomeno quello delle truffe on line noto e continuamente monitorato dalle autorità che però, proprio per questo, evolve continuamente come un virus utilizzando anche le ultime possibilità fornite dall'intelligenza artificiale che realizza finti video, quasi perfetti, con la voce e le sembianze di chiunque. Ed è la stessa chatGpt interrogata a spiegare: alla domanda "come attraverso l'intelligenza artificiale si può alimentare il deepfake?", risponde: "L'intelligenza artificiale gioca un ruolo centrale nella creazione e nell'alimentazione dei deepfake, una tecnologia che consente di creare video, audio e immagini falsi che sembrano incredibilmente realistici".